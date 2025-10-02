Savoie - RN90 : mise en place de déviation suite à des travaux dans le tunnel du Siaix du 6 au 10/10/25

Dans le cadre de l’entretien semestriel des infrastructures routières et afin de garantir la sécurité des usagers, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est va engager des travaux de maintenance des équipements du tunnel du Siaix et de réfection de chaussées entre Aime-la-Plagne et Bellentre.

Les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 6 au vendredi 10 octobre 2025 et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

La DIR Centre-Est remercie les usagers de la route pour leur compréhension et les invite à faire preuve de vigilance dans la zone des travaux, afin d’assurer leur sécurité et celle des agents intervenant sur le chantier.