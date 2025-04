Savoie : RN90 - mise en place de déviation suite à des travaux de maintenance dans le tunnel du Siaix du 7 au 11 avril 2025

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est va engager des travaux de maintenance des équipements du tunnel du Siaix pour garantir la sécurité de l’ouvrage et des usagers.

Deux fois par an, des entreprises spécialisées interviennent pour inspecter et entretenir le tunnel. Ces opérations portent sur le réseau électrique, l’éclairage, les automatismes, la signalisation et la ventilation. Un nettoyage complet du tunnel sera également réalisé.

Les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025, de 22h00 à 5h00 et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

• Fermeture du tunnel du Siaix dans les deux sens de circulation.

• Mise en place d’une déviation pour les véhicules légers via la RD 220 et la RD 88 (Notre-Dame-du-Pré).

• Interdiction de la déviation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 5 mètres de longueur (hors véhicules de secours), en raison de la géométrie de l’itinéraire.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à redoubler de prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur sécurité et celle des agents présents sur le chantier.