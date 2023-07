Des réparations de l’ouvrage d’art soutenant la bretelle de sortie n°39 « Moûtiers –

Nord » sur la RN 90 auront lieu dans le sens Albertville > Moûtiers.

Ces travaux permettront de remplacer une travée dégradée et de remettre en état

l’ouvrage. Ils permettront également l’accessibilité de cette bretelle de sortie aux

véhicules de plus de 3,5 tonnes, interdits depuis septembre 2022.

Ces travaux se dérouleront du lundi 31 juillet à partir de 8h30 jusqu’à mi-novembre

2023 et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

Dans le sens Albertville > Moûtiers, la bretelle de sortie n°39 « Moûtiers-Nord » sera

fermée à la circulation. La circulation sera déviée par la RN 90 et la sortie n°41.

L’État finance l’ensemble de ces travaux à hauteur de 500 000 euros.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence et à suivre les messages lumineux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.