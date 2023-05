Savoie - RN201 - Modifications de circulation dans le tunnel des Monts du 22 mai au 2 juin

Des travaux préparatoires de renouvellement de la surface de la chaussée, de remplacement des barrières du tunnel des Monts et de maintenance des ventilateurs auront lieu sur les communes de Barberaz, Bassens et Chambéry afin d’assurer l’entretien de l’ouvrage et la sécurité des usagers qui l’empruntent.

Ces travaux se dérouleront de nuit aux dates suivantes :

du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2023 de 20h00 à 06h00 (4 nuits) ;

; du mardi 30 mai au vendredi 02 juin 2023 de 20h00 à 06h00 (3 nuits).

Afin de permettre le bon déroulement des travaux, des modifications de circulation sont attendues :

La circulation sera interdite dans le tube Nord (sens Grenoble => Aix-les-Bains), et basculée dans le tube Sud (sens Aix-les-Bains => Grenoble) qui sera ramené à une voie par sens.

La bretelle d’entrée de Bassens (n°17) en direction d’Aix-les-Bains sera fermée. La circulation sera déviée en direction de Grenoble jusqu’à l’échangeur de La Ravoire (n°19) où les usagers pourront faire demi-tour pour revenir sur la RN201 en direction d’Aix-les-Bains.

Par ailleurs, les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits ces nuits, entre l’échangeur n° 14 (La Motte) et l’échangeur n°19 (La Ravoire), et des déviations obligatoires seront activées entre Montmélian et Coiranne via Grenoble.

La vitesse, aux abords du chantier, sera limitée à 70 ou 50 km/h.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.