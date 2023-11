Savoie - RN201 - Modifications de circulation attendues la nuit du 27 au 28 novembre de 20h00 à 06h00

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe, qu’afin de garantir la sécurité des usagers, elle va procéder au remplacement d’un panneau à message variable situé sur la RN201 à l’entrée Sud du tunnel des Monts, suite à sa dégradation à l’été 2022.

Ces travaux se dérouleront dans le sens Aix-les-Bains > Grenoble, dans la nuit du lundi 27 novembre au mardi 28 novembre 2023 de 20h00 à 06h00, ou l’une des nuits suivantes en cas d’intempéries.

Afin de permettre le bon déroulement de l’opération, la circulation sera modifiée dans le sens Aix-les-Bains > Grenoble :

• La RN201 sera fermée à la circulation entre les échangeurs n°15 « La Boisse » et n°17 « Bassens ».

• Les bretelles d’entrées de l’échangeur n°15 « La Boisse » et n° 16 « Cassine », ainsi que les bretelles de sorties des échangeurs n°16 « Cassine » et n°17 « Bassens », seront fermées à la circulation.

• Des déviations locales seront mises en place.

Par ailleurs, les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits ces nuits, entre l’échangeur n° 14 (La Motte) et l’échangeur n°17 (Bassens), et des déviations grandes mailles obligatoires seront activées entre Montmélian et Coiranne via Grenoble.

Le préfet de la Savoie, François Ravier, invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.