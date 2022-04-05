Savoie : restriction de circulation sur la RN90 suite à des travaux de sécurisation d’aléas rocheux

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va faire procéder à des travaux de sécurisation d’aléas rocheux sur la RN90, par la purge en urgence d’un bloc instable au niveau des gorges de Ponserand sur le territoire de Grand-Aigueblanche. Ces travaux ont pour but d’assurer la sécurité de la route et des usagers qui l’empruntent.

Pour permettre ces travaux, du lundi 11 avril à 04h00 au jeudi 14 avril 2022 à 06h00, la RN90 dans le sens Albertville => Moûtiers sera fermée à la circulation, le trafic s’écoulera sur la chaussée descendante, sous le tunnel de Ponserand, ramenée à une voie par sens. La vitesse sera limitée à 50 km/h. La bretelle d’entrée n°38 « Aigueblanche », de sortie n°39 « Moûtiers-Nord » et de sortie n°40 « Les Belleville » seront également fermées. Des déviations locales seront mises en place.

Dans le sens Moûtiers => Albertville, la circulation s’effectuera à double sens et la trémie de Moûtiers sera fermée à la circulation.

Dans les deux sens de circulation, le passage des transports de marchandises dangereuses sera interdit de 7h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00 ; le lundi 11 avril matin, cette interdiction s’appliquera de 04h00 à 12h00.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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