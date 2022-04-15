Savoie : restriction de circulation carrefour de Landry - Croisement RN 90 et RD 87

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va prochainement débuter le chantier d’aménagement d’un giratoire au carrefour dit « de Landry », afin d’améliorer la sécurité routière et le fonctionnement du carrefour, pour un investissement de 2,3 millions d’euros, financés par l’État.

Ces travaux se dérouleront au niveau de l’intersection entre la RN 90 et la RD 87 sur les communes de La-Plagne-Tarentaise et de Les Chapelles.

Trois grandes phases de travaux distinctes se succéderont du mardi 19 avril au début du mois d’octobre 2022, dont une première qui s’étalera jusqu’au mardi 17 mai 2022, avec les principales restrictions suivantes :

• Sur la RN 90, la circulation se fera sur une seule voie sous alternat par feu et manuellement aux heures de pointes,

• Sur la RD 87, la voie montant au carrefour sera neutralisée,

Les deux phases suivantes du chantier feront l’objet, le moment venu, de nouveaux communiqués de presse.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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