Savoie : Réaménagement du refuge en sortie de tunnel de Ponserand

Afin de renforcer la sécurité des usagers sur la RN90, deux séries d’aménagement seront entrepris en automne. Le refuge d’arrêt d’urgence en sortie du tunnel de Ponserand sera ainsi réaménagé, afin de faciliter la réinsertion des usagers arrêtés sur la voie de détresse. En parallèle, des barrières anti-collision destinées à protéger la faune seront implantées sur 1,5km le long de la chaussée descendante de la deux fois deux voies. Ces travaux seront réalisés simultanément sur ces deux sections contiguës, dans l’objectif de réduire la gêne aux usagers. Les travaux dureront du 26 septembre au 28 octobre, pour un montant global de 200 000 € financés par l’État.

Compte-tenu de la faible visibilité dans ces zones, la voie lente de la RN90

dans le sens Moûtiers => Albertville sera neutralisée et la vitesse réduite sur

une longueur d’environ 4,5 km entre la trémie de Moûtiers et la bretelle d’entrée de l’échangeur n°38 de La Léchère, afin de garantir la sécurité des travailleurs et des usagers. La trémie de Moûtiers sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place par le carrefour de l’Europe.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.