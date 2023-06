Savoie - Modifications de circulation de nuit dans le tunnel des Montsdu 19 juin au 5 juillet sur les communes de Barberaz, Bassens et Chambéry - RN201

Afin d’assurer l’entretien du Tunnel des Monts et la sécurité des usagers, des travaux de réfection de la chaussée du tube Nord du tunnel (sens Grenoble > Aix-les-Bains) vont être effectués. Ces travaux sont divisés en deux phases.

La première phase de ces travaux se déroulera :

• du lundi 19 juin à 20h00 au vendredi 23 juin 2023 à 6h00,

• du lundi 26 juin à 20h00 au vendredi 30 juin 2023 à 6h00,

• du lundi 3 juillet à 20h00 au mercredi 5 juillet 2023 à 6h00.

Pour permettre le bon déroulement des travaux, des modifications de circulation sont attendues :

• La circulation sera interdite dans le sens Grenoble > Aix-les-Bains de l’échangeur

« La Ravoire » (n°19) jusqu’à l’échangeur « La Boisse » (n°15), et reportée à une voie par sens, dans le sens Aix-les-Bains > Grenoble.

• Les véhicules de transport de marchandises dangereuses (VTMD) seront interdits

entre l’échangeur « La Motte » (n° 14) et l’échangeur « La Ravoire » (n°19), et déviés entre Montmélian et Coiranne via Grenoble.

La vitesse, aux abords du chantier, sera limitée à 70 ou 50 km/h.

L’État finance l’ensemble de ces travaux à hauteur d’un million d’euros.

Le préfet de la Savoie, François Ravier, invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.