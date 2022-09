Savoie : modification de la circulation sur la RN 90 suite à des travaux d’aménagement

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RN90 CONTRE LES CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS

Des modifications de circulation

Afin de renforcer la sécurité sur la RN90 face au risque rocheux, des travaux d’aménagement d’une barrière grillagée au niveau de la bretelle d’entrée de l’échangeur « Aime » dans le sens Bourg-Saint-Maurice – Moutiers ont été engagés sur le territoire des communes d’Aime-la-Plagne et de La-Plagne-Tarentaise.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation sur la RN90 sera modifiée dans les deux sens jusqu’au lundi 20 juin 2022 :

➔ Dans la zone de chantier, la circulation des véhicules est effectuée sur voie unique à sens alterné et réglé par feux tricolores ou alternat manuel. Ces dispositions sont en vigueur 24h/24h, y compris les week-ends.

➔ La circulation pourrait être interrompue ponctuellement entre 7h30 et 11h30 et entre 14h00 et 19h00, hors week-end, pour une durée de cinq minutes maximum, dans la limite de dix micro-coupures maximum par journée de chantier.

Par ailleurs, la bretelle de sortie vers Aime en provenance de Bourg-Saint-Maurice, sera fermée durant une journée dans la période, avec des déviations locales.

Enfin, ces aménagements, d’un montant de 120 000 euros TTC, permettront de guider la faune sauvage vers des lieux de traversée de la RN90 plus sécurisés.

Le préfet de la Savoie, Pascal Bolot, invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.

