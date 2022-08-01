Savoie : modification de circulation sur la RN 201 suite à des travaux

Dans le cadre du programme d’amélioration d’itinéraire de la RN201 (VRU de Chambéry), la DIR Centre-Est réalise des ouvrages d’assainissement sur la globalité du tracé. La première phase de travaux, débutée en 2021, concerne la section Nord depuis La Motte-Servolex jusqu’à Villarcher.

Pour permettre la mise en place d’un collecteur d’eaux pluviales, le trafic sera réglementé dans le sens Aix-les-Bains => Grenoble, du vendredi 29 juillet 2022 à 6h00 au vendredi 26 août 2022 à 20h00, comme suit :

➔ La voie lente (voie de droite) de la RN201 en provenance d’Aix-les-Bains sera neutralisée au droit du chantier.

➔ Les deux voies de circulation de la bretelle de sortie de l’échangeur de Chambéry-Nord seront dévoyées, et leur largeur sera réduite.

➔ La bretelle de sortie de la RN 201 à l’échangeur n°14 « La Motte » sera limitée à une seule voie.

➔ La vitesse de circulation maximale autorisée sera abaissée à 70 km/h, avec interdiction de doubler pour les véhicules de plus de 3,5t de Poids Total Autorisé en Charge au droit du chantier.

Du samedi 30 juillet à 20h au lundi 1er août à 6h au plus tard, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur n°14 « La Motte » seront fermées dans le sens Aix-les-Bains => Grenoble ; des déviations locales seront indiquées.

Le préfet de la Savoie, Pascal Bolot, invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des agents aux abords du chantier.