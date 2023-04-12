Savoie - Modification de circulation de la RN90 entre le 17 avril et le 12 mai - Commune de la La Plagne Tarentaise, au niveau de La Côte-d’Aime, entre Bellentre et Bonconseil

Afin de renforcer la sécurité des usagers sur la RN90 face au risque rocheux, des travaux de rénovation et de renforcement d’un grillage pare-pierres contre les chutes de blocs se dérouleront au niveau de La Côte-d’Aime, entre Bellentre et Bonconseil, du lundi 17 avril matin au vendredi 12 mai 2023 midi.

Pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation sur la RN90 sera modifiée dans les deux sens du lundi 17 avril jusqu’au vendredi 12 mai à 12h00 dans la zone de chantier :

La circulation des véhicules sera alternée sur voie unique par des feux tricolores. Ces dispositions seront en vigueur 24h/24h, y compris les week-ends.

La circulation pourra être interrompue ponctuellement entre 7h30 et 11h30 et entre

14h00 et 19h00, hors week-end, pour une durée de dix minutes maximum.

Il est conseillé aux véhicules légers d’emprunter les RD86B, et RD220 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice en passant par les villages des Granges, de Landry et de Le Grand Gondon.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route à la plus grande prudence dans la traversée de la zone de travaux, pour leur propre sécurité et celle des

agents aux abords du chantier.