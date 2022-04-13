Savoie : mise en place déviation suite à la maintenance des équipements du Tunnel du Ponserand - RN90

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’elle va faire procéder à la maintenance des équipements du tunnel de Ponserand et de la trémie de Champoulet, afin d’assurer la sécurité de ces ouvrages et des usagers qui les empruntent.

Deux fois par an, des équipes de maintenance interviennent pour vérifier le bon fonctionnement du réseau électrique, des luminaires, de la signalisation, de la ventilation du tunnel et de la trémie.

Pour permettre ces travaux de maintenance préventive, le tunnel de Ponserand sera fermé du mardi 19 avril 2022 à 7h00 au vendredi 22 avril 2022 à 7h00.

Sur la RN90, la circulation s’effectuera à double sens sur la chaussée montante dans les gorges de Ponserand, ramenée à une voie par sens. La vitesse aux abords du chantier sera limitée à 70 et à 50 km/h au niveau des basculements de circulation.

Pour les usagers allant de la vallée des Belleville vers Albertville, la bretelle d’entrée n°40 sera fermée. Une déviation sera mise en place :

• pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes par la RD 1090 et la bretelle d’entrée n°38 « Grand Cœur »,

• pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes par Moûtiers et le giratoire de l’Europe.

La trémie de Champoulet quant à elle, sera fermée du jeudi 21 avril 2022 à 07h00 au vendredi 22 avril 2022 à 18h00.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

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