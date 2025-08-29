Savoie : mise en place de déviations suite à des travaux de protection des piles du viaduc du Siboulet sur RN 90 du 8/09 au 18/11/25

Travaux de protection des piles du viaduc du Siboulet – RN 90 Moûtiers et Salins-Fontaine

Dans le cadre des actions de sécurisation de la RN 90 face aux risques de chutes de blocs rocheux, la Direction interdépartementale des routes Centre-Est va engager des travaux de protection des piles du viaduc du Siboulet, situé sur les communes de Moûtiers et Salins-Fontaine. Deux merlons de protection seront aménagés pour un montant de 460 000 €, entièrement financé par l’État.

Calendrier et impact sur la circulation

Les travaux débuteront le lundi 8 septembre jusqu’au mardi 18 novembre 2025, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

• Cette première phase nécessitera la fermeture de la voie verte dans les deux sens entre le

tunnel côté Aigueblanche et le pont côté Moûtiers.

• Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les piétons et cyclistes, dans les deux sens,

via la RD 1090, entre la sortie d’Aigueblanche et le rond-point de la Chautagne à Moûtiers.

La poursuite des travaux, prévue pour début 2026, n’aura aucun impact sur la voie verte.