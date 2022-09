Savoie : Mise en place d’une limitation de tonnage sur la RN90 - bretelle n°39 vers Moûtiers Nord

Compte tenu des dégradations constatées sur l’ouvrage, et dans l’attente de prochains travaux, l’État vient de procéder à la mise en place de mesures de restriction de circulation sur le pont de la sortie n° 39 de la RN90, vers Moûtiers-Nord dans le sens montant.

Ces restrictions s’appliqueront jusqu’à nouvel ordre, et entraîneront les modifications de circulation suivantes :

➔ Les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC sont interdits sur la bretelle de sortie de la RN90 à l’échangeur n°39 « Moûtiers-Nord », de desserte des zones des Salines et de la Chaudanne.

➔ Une déviation sera mise en place pour les usagers concernés par cette

prescription, par la RN 90 en direction de Bourg-Saint-Maurice, la bretelle de sortie de la RN 90 à l’échangeur n°41 « Moûtiers », un tour complet au carrefour giratoire de l’Europe, puis la rue François Duclos, l’Avenue de Belleville (RD117), l’Avenue des Salines Royales, la rue des Acacias, et rue des Erables.

La DIR Centre-Est invite les usagers de la route concernés au plus grand respect de cette restriction, pour leur sécurité et pour la pérennité de l’ouvrage d’art, en attendant sa réparation.