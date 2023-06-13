Savoie - Installation d’une signalisation routière pour un corridor de sécurité sur la RN90

Dans le cadre d’une expérimentation nationale d’affichage, trois panneaux d’information de sécurité routière viennent d’être implantés par la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est (DIRCE) au niveau de la commune de La Bâthie sur la RN 90. Ils visent à rappeler aux usagers des dispositions introduites dans le Code de la Route en 2018. A l’issue de cette expérimentation nationale, la généralisation ou non de ces panneaux de sensibilisation sera décidée.

Ces panneaux décrivent la conduite à tenir lorsqu’un véhicule d’intervention ou de chantier est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence ou sur tout autre point de la chaussée. À l’approche d’une zone d’intervention ou d’une zone de chantier, il est rappelé que les usagers doivent rester vigilant, réduire leur vitesse et changer de voie lorsqu’ils le peuvent, afin de laisser un espace latéral suffisant, dit « Corridor de sécurité ».