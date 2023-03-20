Savoie - Info par sms pour les microcoupures - RN90 Carrière de Villette entre le 17 avril et le 31 juillet 2023

La RN 90 sera coupée dans le sens Moûtiers → Bourg-Saint-Maurice à hauteur de l’entrée du tunnel du Siaix et dans le sens Bourg-Saint-Maurice → Moûtiers à hauteur de la menuiserie Bérard à Villette (commune d’Aime-La-Plagne).

Nous vous informons que des microcoupures d’une durée maximale de 20 minutes auront lieu, certains jours et de façon ponctuelle, entre le 17 avril et le 31 juillet 2023.

Des travaux de sécurisation nécessiteront également des microcoupures ponctuelles ou la mise en place d’alternats du 1er aout au 10 décembre 2023.

Ces coupures de 20 minutes au maximum pourront avoir lieu du lundi au jeudi entre 9h00 et 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00.

Vous pouvez vous inscrire volontairement à l’alerte SMS en scannant le QR code ci-dessus ou via le lien internet suivant : https://www.linscription.com/pro/infoRN90Villette-129731

Un SMS ainsi qu’un mail vous informera 24 h à l’avance et le jour même de la microcoupure.

Merci de votre compréhension – Carrière de Villette