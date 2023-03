Savoie - Fermeture du shunt du giratoire de Muzet avec mise en place d’une déviation jusqu’au 28 avril - Commune de Vizille

La direction interdépartementale des routes Centre-Est vous informe qu’afin d’améliorer la sécurité sur la RN 85, des travaux sont en cours de réalisation, au niveau du rond point de Muzet à Vizille.

Ainsi dans le sens Grenoble => Vizille, la voie de shunt du giratoire de Muzet qui permet aux usagers en provenance de Grenoble de se diriger directement vers Gap est fermée à la circulation. Une déviation par le giratoire de Muzet a été mise en place.

Ces travaux d’un montant de 71 000 euros sont réalisés dans le cadre de la remise en état de la corniche et du garde-corps du giratoire et ont pour but d’améliorer la sécurité de ces dispositifs de retenue installés sur le trottoir du rond-point du carrefour Muzet. Ils se dérouleront jusqu’au 28 avril 2023 à 18h00. Une seconde phase est prévue du lundi 19 juin à 8h00 jusqu’au jeudi 29 juin à 18h00.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.