Saône-et-Loire - RN79 - Fermeture de la N79 dans les 2 sens de circulation avec déviations grande maille “Mâcon par Chalon” et déviation locale de Paray à Sainte-Cécile, du 27 mai au 7 juin (hors week-end)

De nombreux travaux d’entretien et de mise à 2x2 voies de la RN 79 nécessitent une coupure de la RCEA – RN79 entre Paray-le-Monial et Sainte-Cécile.

Dans le but de réduire au maximum la gêne aux usagers (durée et déviation) et d’assurer la sécurité de ses agents et des entreprises intervenantes, la DIR Centre Est a décidé de regrouper sur une même période l’ensemble des travaux suivants :

Réfection de chaussées sur l’ouvrage du viaduc de Charolles ainsi que sur la portion entre l’échangeur 10 – Beaubery et l’échangeur 11 – La Fourche ;

Reprise et installation de poteaux télécom entre les échangeurs 10 – Beaubery et 9 – Le Terreau ;

Reprise de fissurations de la chaussée sur la portion en cours de mise à 2x2 voies sur la commune de Sainte-Cécile ;

En parallèle de ces travaux ponctuels, les travaux de mise à 2x2 voies de Brandon-Clermain et de Clermain-Sainte-Cécile avec des réductions des voies et baisse de la vitesse se poursuivent.

L’ensemble de ces opérations va nécessiter :

La fermeture de la RN79 dans le sens Moulins-Mâcon entre la bifurcation RN79/RN70 à Paray-le-Monial et l’échangeur 5 – Cluny avec une déviation depuis La Fourche par Paray-le-Monial/Chalon ou La croisée de Cray/Cluny ;

La fermeture de la RN79 dans le sens Mâcon-Moulins, entre les échangeurs 10 – Beaubery et 13 – Charolles Ouest avec une déviation par la RD17 en direction de Paray-le-Monial.

La déviation dite « Grande Maille » dans le sens Moulins-Mâcon, est mise en place à partir de Paray-le-Monial via la RN70 en direction de Chalon-sur-Saône pour rejoindre Mâcon.

Les travaux sont prévus du lundi 17 mai 2024 au vendredi 07 juin 2024, hors week-end et les restrictions de circulation seront levées dès que possible pour réduire l’impact pour les usagers.

Il est conseillé, autant que possible, d’éviter le secteur en travaux et de privilégier en direction de Moulins les RN80 et RN70 via Chalon-sur-Saône.

En cas d’aléa technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Pour la sécurité de nos agents, nous vous invitons à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les secteurs de déviation. Nous vous remercions de votre compréhension.

Schéma de déviation

Contact :

Service Régional d’Exploitation de Moulins

Tél : 03 85 21 29 56

Mail : Dma.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mail : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr