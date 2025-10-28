Saône-et-Loire - RN70 : basculement de la chaussée sur le sens opposé depuis Montceau-les-Mines

Courant février 2025, la DIR Centre-Est a constaté l’apparition d’un désordre géotechnique en voie lente de la route nationale 70, entre l’échangeur 14 – Galuzot et l’échangeur 15 – Coëre, sur les communes de Ciry-le-Noble, et Saint-Vallier.

Le désordre a été sécurisé par la neutralisation de la voie impactée. Un dispositif de suivi a été mis en place, assorti d’une étude spécifique visant à caractériser le phénomène. Des investigations complémentaires sont actuellement en cours et permettront de quantifier l’étendue du désordre et d’en évaluer les conséquences structurelles.

Afin de sécuriser les lieux et de continuer à assurer le service à l’usager, la circulation depuis Montceau-les-Mines, sur la route nationale 70, est basculée, sur le sens opposé, pour une durée indéterminée.

La bretelle d’accès, à la RN 70 en direction de Paray le Monial depuis l’échangeur 14 – Galuzot (PR29+580) est désormais interdite à la circulation pour une durée indéterminée.

Un basculement de circulation sera mis en place, et la circulation sera bidirectionnelle sur le sens Moulins/Chalon-sur-Saône.

La déviation permettant l’accès à la RN70 dans le sens Chalon-sur-Saône/Moulins, s’effectuera par l’échangeur aval 13 – Magny (PR 32+050), demi tour et retour sur RN 70 en direction de Paray-le-Monial.

Nous vous invitons à la plus grande prudence aux abords des zones de fermeture et vous remercions de votre compréhension.