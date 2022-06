Saône-et-Loire : Réduction des voies de la section courante N70 et fermeture aire de repos - Saint-Vincent-Bragny et Palinges

La circulation sur voies sera réduite et la limitée à 70 km/h en raison de travaux de préparation de la mise à 2x2 voies du 13 juin 2022 au 31 juillet 2023 sur la section comprise entre les échangeurs 20 "Les Chèvres" et 19 "Palinges". Les aires de repos des Chèvres seront fermées à la circulation et au stationnement.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consultez le communiqué de presse. (format pdf - 68.3 ko - 09/06/2022)