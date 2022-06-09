Saône-et-Loire : Réduction des voies de la section courante N70 et fermeture aire de Bonin-Bonot - Génelard, Perrecy-les-Forges, Ciry-le-Noble

Pour réaliser des travaux de préparation et de mise à 2x2 voies, la largeur des voies entre l’échangeur 18 "Génelard" et l’échangeur de "Coire" va être réduite et l’aire fermée de Bonin-Bonnot entre le 13 juin 2022 au 26 juillet 2023. Un basculement de circulation sur cette portion associée à des limitations de vitesse vont également être mis en place.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consultez le communiqué de presse. pdf - 68.2 kio

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