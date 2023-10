Saône-et-Loire - N70 - Fermeture de la N70 entre l’échangeur 19 de Palinges et l’échangeur 20 des Chèvres dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre 2023

Afin d’installer la signalisation pour la nouvelle phase des travaux de mise à 2 × 2 voies de la section Palinges – RD25 de la RN70, cet axe sera fermé à la circulation dans les deux sens entre les échangeurs de Palinges et des Chèvres, la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre 2023 (de 19 h à 8 h). Cette nuit de travaux permettra la réouverture de la RN70 en bidirectionnelle sur la section nouvellement réalisée pour la suite des travaux.

Pour le trafic de transit, en sens Moulins-Chalon, une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place en amont de la zone de travaux à la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial) : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Moulins-Mâcon sera envoyé à Chalon-sur-Saône via Mâcon en empruntant la RN79.

En sens Chalon-Moulins, une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place dès la ville de Chalon sur Saône : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Chalon - Moulins sera envoyé à Moulins via Mâcon en empruntant la RN79.

Pour le trafic local, la circulation sera interdite dans les deux sens, sur la RN70 entre les échangeurs 19 de Palinges et 20 des Chèvres. Les usagers pourront rejoindre la RD 985 via Palinges depuis le Nord de la section fermée à la circulation et via Saint-Aubin-en-Charollais depuis le Sud de la section fermée à la circulation.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Service Régional d’exploitation de Moulins

Tél : 03 85 21 29 56

Mail : Dma.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mail : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr