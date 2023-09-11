Saône-et-Loire : Modifications des dates de fermeture de la N70 entre l’échangeur 17 de Bonin-Bonnot et l’échangeur 16 de Rozelay entre le 18 septembre et le 27 septembre 2023 (hors week-end) avec mise en place de déviations

Article mis à jour le 15 septembre 2023 à 15h

Faisant suite à des aléas météorologiques, les travaux de préparation de la mise à 2x2 voies ainsi que divers travaux d’entretien sur la N70 initialement prévus entre le 18 septembre et le 27 septembre 2023 (hors week-end) par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) sont décalés du 20 au 29 septembre 2023.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN70, jour et nuit, dans le sens Moulins-Chalon au niveau de la bifurcation RN70/RN79, ainsi que la fermeture des accès à la N70 entre l’échangeur 17 – Bonin-Bonnot et l’échangeur 16 – Rozelay. Des déviations seront mises en place.

Pour le trafic de transit, en sens Moulin-Chalon, une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place en amont de la zone de travaux à la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial) : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Moulins-Mâcon sera envoyé à Chalon-sur-Saône via Mâcon en empruntant la RN79.

Cette déviation sera mise en place du mercredi 20 septembre à partir de 20h au vendredi 22 septembre à 8h et du lundi 25 septembre à 6h00 au vendredi 29 septembre à 20h.

Pour le trafic local, la circulation sera interdite en direction de Montchanin, sur la RN70 entre les échangeurs 17 de Bonin-Bonnot et 16 de Rozelay. Les accès à la N70 compris dans cette section seront fermés. Les usagers emprunteront la déviation suivante dans les 2 sens : la D60 direction Ciry-le-Noble, la D230 jusqu’à l’échangeur 17 de Coëre puis la N70 direction Chalon-sur-Saône.

Cette déviation locale sera mise en place du lundi 25 septembre à 6h00 au vendredi 29 septembre à 20h.

En direction de Paray, la circulation sera basculée sur la chaussée du sens opposé, entre les échangeurs 16 de Coëre et 17 de Bonin-Bonnot.

En complément, les voies rapides de la N79 pourront être interdites à la circulation des usagers, de l’échangeur 21 de Paray-Centre à la bifurcation N79/N70 du 14 septembre au 29 septembre 2023.

Image précédente 1 / 2 Image suivante Déviation entre le 20 et 22 septembre

Déviation entre le 25 et 29 septembre

Contact :

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Service Régional d’exploitation de Moulins

Tél : 03 85 21 29 56

Mail : Dma.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mail : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr