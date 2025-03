Saône-et-Loire : mise en place de déviations suite à des travaux de réfection de chaussée sur la RN80 du 30 mars au 17 avril 2025

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est va effectuer des travaux de réfection de chaussée sur la RN 80, dans le sens Montchanin / Chalon-sur-Saône.

Dans le but de réduire au maximum la gêne aux usagers et d’assurer la plus grande sécurité de ses agents et des entreprises mandatées, la DIR Centre-Est va engager des travaux de mise à neuf de 10 km de chaussée depuis le PR 30+800, 2 km après l’échangeur 6 des Baudots, en une seule période de 2 semaines et demie. Ce mode d’exploitation permet de réduire la durée du chantier, ainsi que de la gêne occasionnée, de plus d’une semaine.

Du 30 mars au 17 avril 2025, la circulation des usagers du sens Montchanin / Chalon-sur-Saône sera basculée sur la chaussée opposée avec une circulation ouverte en mode bidirectionnelle ; les échangeurs 5 de l’Aire de la Guye et 4 de Moroges seront fermés dans le sens Montchanin / Chalon-sur-Saône et les usagers invités à faire demi tour à l’échangeur 3 de Saint-Désert. L’aire de la Guye sera inaccessible depuis le sens Montchanin / Chalon-sur-Saône pour la durée du chantier.

La vitesse au droit du chantier sera réduite et limitée à 70km/h.

Les restrictions de circulation seront levées dès que possible pour réduire l’impact pour les usagers.

Il est conseillé, autant que possible, d’éviter le secteur en travaux.

Pour la sécurité de nos agents, nous vous invitons à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les secteurs de déviation.

Nous vous remercions de votre compréhension.