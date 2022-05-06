Saône-et-Loire : mise en place de déviations suite à la fermeture de la N 79

La Direction Interdépartementale des Routes Centre EST (DIR-CE) – District de Mâcon, vous informe qu’elle va procéder entre le 9 mai et le 20 mai 2022 à des travaux de réfection de chaussées et d’entretien sur la N 79.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la N 79 dans le sens de circulation Moulins-Mâcon, entre la bifurcation N 79/N 70 à Paray-le-Monial et l’échangeur de Clermain, ainsi que les accès en direction de Mâcon compris dans cette section.

Une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place à la bifurcation N 79/RN 70, envoyant le trafic de transit de la RCEA de Moulins à Mâcon par Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône.

Pour le trafic local, une seconde déviation sera mise en place à Charolles. La circulation sera déviée par la D17 puis D 983 jusqu’à la Croisée de Cray puis la D 980 jusqu’à l’accès à la RCEA à Cluny.

Dans le sens Mâcon-Moulins, la circulation se fera uniquement sur la voie lente, sous neutralisation de la voie rapide de la N79, du vendredi 13 mai au vendredi 20 mai 2022.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.

Consulter le

communiqué de presse pdf - 68.3 kio

et ses plans de déviations

plan de déviation 1 pdf - 70 kio

plan de déviation 2 pdf - 664.9 kio

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