Saône-et-Loire : mise en place de déviation suite à la fermeture de la RN79 - Paray-le-Monial du 15 au 26 septembre 2025
Des travaux d’entretien de chaussée (réfection et marquage), d’ouvrages d’art, de dépendances vertes (fauchage, élagage) et de nettoyage des passages d’eau seront réalisés du lundi 15 septembre à 7h00 jusqu’au au vendredi 26 septembre 2025 à 18 heures par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Ces travaux vont nécessiter la fermeture de la RN79 dans les deux sens de circulation sur la section allant
- de l’échangeur RN79-RN70 à Paray-le-Monial jusqu’à l’échangeur n° 11 - La Fourche
Une déviation poids lourds, dite « Grande Maille », est mise en place à partir de Paray-le-Monial via la N70 en direction de Chalon-sur-Saône puis Mâcon et inversement.
Une déviation véhicules légers dite « Moyenne Maille » est mise en place à partir de Cluny en direction de Blanzy puis de Moulins.
Des déviations locales sont mises en place pour les autres usagers, sur le réseau départemental de Saône-et-Loire.
Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et les déviations et vous remercions de votre compréhension.