Saône-et-Loire : mise en place de déviation suite à des travaux sur la RN80 - Commune Saint-Désert les 28 et 29 octobre 2024

La DIRCE vous informe que des travaux de reprise de la chaussée et de marquage au sol au niveau de l’échangeur 3 – Saint-Désert (RN80), vont nécessiter la fermeture complète du barreau de liaison entre l’échangeur de la RN80 et le giratoire de la RD981, du lundi 28 octobre au mardi 29 octobre 2024.

Des travaux complémentaires seront effectués dans le même temps, sur le parking de covoiturage au droit de l’échangeur 3, impliquant la fermeture complète du relais.

L’accès à la RN 80 par la voie communale des Granges Darrey et par le giratoire RD981 sera interdit et fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place depuis la RN80 par les échangeurs amont 2 – Fontaine-couverte et aval 4 – Moroges. Les usagers au Sud désirant accéder à la RN80 suivront la RD981 et la RD69 direction Moroges puis la RD170 pour rejoindre la RN80 ; depuis le Nord, l’accès à la déviation se fera par les rue de Tenange, rue de la Saule, avenue du Stade et rue des Anciennes Halles, jusqu’à la RD69.

Nous vous invitons à la plus grande prudence dans la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Plans de déviation

et