Saône-et-Loire : Fermeture partielle de l’échangeur 14 La Fiolle (Blanzy) de la RN70 entre le mercredi 13 septembre et le jeudi 5 octobre 2023

Des travaux de régénération (reprise d’étanchéité) du pont franchissant la RN70 au niveau de l’échangeur 14 La Fiolle à Blanzy seront réalisés entre le 13 septembre et le 5 octobre 2023 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture de deux bretelles de l’échangeur et du pont, jour et nuit, et des déviations sont mises en place :

• En provenance de Moulins, il ne sera pas possible de quitter la RN70 au niveau de cet échangeur. Une déviation est mise en place via l’échangeur du Pont des Morands (Montchanin) et les routes départementales 102 et 601

• Pour se rendre à Chalon-sur-Saône, il ne sera pas possible d’utiliser l’échangeur de La Fiolle (Blanzy), il sera nécessaire de rejoindre l’échangeur du Pont des Morands (Montchanin) via les routes départementales 601 et 102

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.

Contact :

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Service Régional d’exploitation de Moulins

Tél : 03 85 21 29 56

Mail : Dma.Srex-Moulins.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mail : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr