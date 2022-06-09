Saône-et-Loire : Fermeture du giratoire Jeanne-Rose – N80 – Montchanin

Des travaux de réfection de chaussée au giratoire Jeanne-Rose seront réalisés du lundi 13 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022, de 20h00 à 6h00 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale du sens Moulins/Chalon de la N70 (de l’échangeur de Blanzy à l’approche du giratoire), du sens Chalon/Moulins de la N80 (de l’échangeur des Baudots à l’approche du giratoire) ainsi qu’à l’avancement des travaux, du giratoire Jeanne-Rose par demi-anneau. Les usagers circuleront du même côté du giratoire sur la section ouverte (mode bidirectionnel).

Les accès au giratoire par les D680 et D974 seront fermés.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers locaux désirant se rendre en direction de Moulins :

par la RD 680 jusqu’à Torcy,

puis la RD 601 direction Z.I. La Fiolle jusqu’à l’échangeur de la Fiolle,

retour sur la RN 70.

En complément, dans le sens Moulins/Chalon-sur-Saône : les bretelles d’entrée n°2 des échangeurs de la Fiolle, Pont-des-Morands et Bois-Bretoux seront fermées à la circulation.

Les usagers locaux devront suivre la déviation à partir de l’échangeur de la Fiolle :

par la D 601 jusqu’à Torcy,

puis la D 680 direction Chalon-sur-Sâone,

retour sur N70/N80 au giratoire Jeanne-Rose.

La bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur des Baudots sera fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers à partir de l’échangeur des Baudots :

par la D977 direction les Baudots, puis jusqu’à Saint-Eusèbe,

puis la D28 direction Montchanin,

retour sur la N70 par la bretelle d’entrée n°4 de l’échangeur du Bois-Bretoux.

Les usagers en transit suivront la N79 à l’échangeur N70-N79 puis la déviation « Chalon par Mâcon ».

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.