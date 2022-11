Saône-et-Loire : Fermeture de la N70 et N79 avec mise en place de déviations de la bifurcation N70/N79 à l’échangeur 17 de Bonin-Bonnot du 7 au 10 novembre

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe qu’elle va fermer une partie de la N70 et N79 entre le 7 (7 heures) et 10 novembre 2022 (9 heures) avec la mise en place de déviations pour des travaux de démolition d’ouvrage et la modification d’assainissement pour la mise à 2 × 2 voies de la N70.

Ces travaux vont nécessiter la fermeture totale de la N70, jour et nuit, dans les 2 sens de circulation (entre les échangeurs 19 – Palinges et échangeur 20 – Les Chèvres, direction Saint-Aubin-en-Charollais), ainsi que tous les accès à la N70 compris dans cette section. Les voies rapides de la N79 seront neutralisées et interdites à la circulation des usagers de l’échangeur de Paray-Centre à la bifurcation N79/N70 du 3 au 10 novembre 2022.

Dans le sens Moulin-Chalon, la circulation sera interdite de la bifurcation N79/N70 jusqu’à l’échangeur 19 – Palinges. Une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place en amont de la zone de travaux : à la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial), le trafic sera envoyé à Chalon-sur-Saône via Mâcon en empruntant la N79.

Dans le sens Chalon-Moulin, la circulation sur la N70 sera interdite entre les échangeurs 17 – Bonin-Bonnot, Ciry-le-Noble, et échangeur 20 – Les Chèvres. Tous les accès à la N70 compris dans cette section seront fermés. Des déviations locales seront mises en place par Perrecy-les-Forges, Gueugnon et Digoin, via les RD60, RD994 et RD982.

Les usagers désirant se rendre en direction de la gare TGV de Montchanin depuis l’échangeur de Digoin devront prendre la direction Gueugnon.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.