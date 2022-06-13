Saône-et-Loire : Fermeture de la N70 du 9 au 17 juin avec mise en place de déviations - Palinges et Saint-Vincent-de-Bragny

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) vous informe qu’elle procède entre le 9 juin et le 17 juin 2022 à des travaux de préparation de la mise à 2x2 voies ainsi que divers travaux d’entretien sur la N70.

Ces travaux nécessitent la fermeture totale de la N70, jour et nuit, dans le sens 1 : Moulins-Chalon, ainsi que tous les accès à la N70 compris dans cette section.

Pour le trafic de transit en sens 1 (Moulin-Chalon), une déviation dite « Grande Maille » est mise en place en amont de la zone de travaux :

À la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial) : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Moulins-Mâcon sera envoyé à Chalon-sur-Saône via Mâcon en empruntant la N79. Les usagers désirant se rendre en direction de la gare TGV de Montchanin depuis l’échangeur de Digoin devront prendre la direction Gueugnon.

Pour le trafic local, la circulation sera déviée, dans le sens Moulins-Chalon, par : D974 et N70.

Dans le sens 2 (Chalon-Moulin), de nuit uniquement, la circulation sur la N70 sera interdite entre les échangeurs de Magny et Génelard. Tous les accès à la N70 compris dans cette section seront fermés.

Des déviations locales seront mises en place par Sanvignes-les-Mines, Perrecy-les-Forges et la D985.

En complément, les voies rapides de la N79 seront neutralisées et interdites à la circulation des usagers, de l’échangeur de Paray-Centre à la bifurcation N79/N70, du jeudi 9 juin au vendredi 17 juin 2022.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur les itinéraires de déviation et vous remercions de votre compréhension.