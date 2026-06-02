Saint-Parize, Langeron et Saint-Pierre-le-Moutier : travaux de réfection de chaussée du 22 au 26 juin 2026

Des travaux de réfection de chaussée sur la RD907 sur les communes de Saint-Parize, Langeron et Saint-Pierre-le-Moutier seront réalisés du 22 au 26 juin 2026.

Ces travaux vont nécessiter une modification de la circulation dans le sens Nevers – Moulins et Moulins-Nevers par alternat sur des créneaux de 500m maximum. La circulation se fera sur la voie du sens Moulins – Nevers et/ou Nevers – Moulins, en amont et en aval des zones d’alternat, avec une limitation de la vitesse à 70km/h puis 50km/h au droit des alternats successifs.

Durant ces travaux, les bretelles de l’échangeur n° 39 (Sancoins) seront fermées à la circulation.
Le giratoire subira des travaux d’enrobés la nuit du 01 au 02 juin, entre 18h00 le 01juin et 06h le 02 juin 2026.
L’échangeur sera fermé durant cette opération dans les 2 sens.
La circulation sur la D2076 au niveau de l’échangeur 39 sera aussi interrompue.

Durant ces travaux, les usagers désirants se rendre à Sancoins - Bourges devront sortir à l’échangeur 37 « Sermoise sur Loire ». Les usagers venant de Bourges – Sancoins et désirant se rendre sur Moulins ou Nevers devront eux aussi emprunter l’échangeur 37.

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

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