RN77- Programme d’amélioration d’itinéraire.

La Route Nationale 77 fait partie de la liaison Châteauroux (A20)-Bourges-Auxerre-Troyes (A5) et relie Auxerre à Troyes.

Le Programme d’Amélioration d’Itinéraire (PAI) concerne la RN77 dans sa globalité, située dans le département de l’Aube et dans le département de l’Yonne ce qui représente 75 kilomètres d’itinéraire.

L’objectif principal est d’améliorer la sécurité et le confort de l’itinéraire qui est un axe important de développement économique et touristique. Il est également prévu la reprise de la signalisation directionnelle et le traitement des fossés au droit du puits de captage de Lasson. De plus la couche de roulement sera renouvelée dans plusieurs sections de l’Aube et de l’Yonne.