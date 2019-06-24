RN7 - Déviation Villeneuve-sur-Allier

Dans le cadre de la réalisation de l’itinéraire RN7-RN82 entre Cosne-Cours-sur-Loire et Balbigny, la déviation de Villeneuve-sur-Allier s’étend sur 7 km à la limite Nord du département de l’Allier.

Le coût de cette opération sous maîtrise d’ouvrage DREAL Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 56 M€.

L’opération a été partagée en différents marchés : ouvrages d’art, terrassements, chaussées-équipements-signalisation.

Actuellement, le chantier de Chaussées-assainissement-équipements-signalisation de la section courante est en cours avec pour mandataire Colas RAA, en cotraitance avec Colas Projects et Aximum. Le démarrage des travaux a eu lieu le 14/01/2019 pour une durée de 8 mois.

Vue du chantier.

Un dernier marché vient de débuter pour raccorder la section neuve à l’existant et pour réaliser les aires de repos avant mise en service (prévue fin 2019).

L’entreprise a d’abord réalisé les assainissement de surface avant de mettre en œuvre les enrobés.

Mise en oeuvre de la géomembrane permettant l'étanchéité du bassin de traitement des eaux polluées.

La structure de la chaussée sur la section courante est composée de 2 x 13 cm de grave bitume (couches de fondation et de base), 6 cm de béton bitumineux à module élevé (couche de liaison) et de 2,5 cm de béton bitumineux très mince (couche de roulement).

Afin de rectifier des écarts altimétriques sur la couche de forme, la couche de fondation a été mise en oeuvre avec un guidage 3D. Ce guidage a rendu un uni et une altimétrie très satisfaisants. Par la suite, les couches de base et de liaison ont été mises en oeuvre à la poutre, tandis que la couche de roulement a été réalisée à la vis calée.

Mise en oeuvre de la couche de base à la poutre.

L’entreprise a mis en oeuvre un alimentateur sur toutes les couches afin d’éviter les défauts dûs aux reprises de table.

L'alimentateur se place devant le finisseur et est composé d'une trémie tampon alimentant celle du finisseur et d'un tapis alimentateur.

Il restera ensuite à mettre en place les équipements et la signalisation verticale et horizontale.

Une visite de chantier ouverte au public est prévue en septembre 2019.