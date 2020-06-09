RN7 - Col du Pin Bouchain - Reprise des travaux du 15 juin au 07 août 2020

Les travaux, qui ont débuté le 19 août 2019, consistent en une réfection complète de la chaussée en place pour en améliorer l’adhérence et ainsi contribuer à renforcer la sécurité pour les usagers de cette section de la RN7 particulièrement sinueuse. Ils ont été interrompus entre le 22 novembre 2019 et le 15 juin 2020. Durant cette période la circulation s’est faite sur une chaussée provisoire dans les deux sens avec suppression des créneaux de dépassement et limitation de la vitesse.

La fin des travaux reprendra le 15 juin 2020. Ils seront réalisés soit de nuit, avec fermeture des deux sens de circulation entre 20h et 6h ; soit de jour, avec maintien du sens de circulation Lyon-Roanne, et mise en place de déviations pour le sens Roanne-Lyon, du lundi 9h au plus tôt au vendredi 17h au plus tard.

Les travaux de l’année 2020 s’articulent en trois grandes phases, avec des restrictions de circulation propres à chacune de ces phases et pour lesquelles des itinéraires de déviation seront mis en place pour les véhicules légers d’une part et les poids lourds d’autre part.

Enfin, pendant toutes la durée des travaux, les deux sens de circulation seront rouverts à la circulation les week-ends, du samedi 6h au lundi 9h, a minima.

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