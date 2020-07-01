RN 88 - Tranchée couverte de Firminy : dossier de presse - travaux mai à octobre 2020

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est vous informe que les travaux de la seconde phase de mise en sécurité de la Tranchée Couverte de Firminy, ont redémarré depuis le 25 mai 2020 et vont durer jusqu’en fin d’année 2020.

Dans la continuité des travaux réalisés en 2019, ils concernent des travaux de génie civil et de mise en place des équipements d’exploitation et de sécurité, dans la tranchée couverte ainsi que sur la RN 88 à l’approche de l’ouvrage, principalement dans le sens Le Puy – Saint-Etienne.

Après une première période du 25 mai au 03 juillet durant laquelle le sens Saint-Étienne vers Le Puy restera neutralisé tous les soirs de semaine (sauf jours fériés et veille de jours fériés), les travaux s’effectueront selon les quatre scénarios de restriction de circulation suivants, avec mise en place des déviations correspondantes dans le cas de coupure totale de la circulation :

1. Du mardi 7 juillet au lundi 20 juillet : Circulation réduite à une voie par sens en

permanence. Coupure totale de la circulation sous la tranchée en direction de

Saint Etienne les nuits de semaine (sauf jours fériés et veille de jours fériés)

permanence. Coupure totale de la circulation sous la tranchée en direction de Saint Etienne les nuits de semaine (sauf jours fériés et veille de jours fériés) 2. Du mardi 21 juillet au jeudi 06 août : Circulation réduite à une voie par sens en

permanence (mode bidirectionnel suite à basculement du trafic sur la chaussée du

sens Saint-Etienne vers Le Puy)

permanence (mode bidirectionnel suite à basculement du trafic sur la chaussée du sens Saint-Etienne vers Le Puy) 3. Du lundi 10 août à fin septembre : Coupure totale de la circulation sous la tranchée en direction de Saint-Étienne les nuits de semaine (sauf jours fériés et veille de jours fériés)

4. Le vendredi 07 août puis de fin septembre à début octobre : Coupure totale de la circulation sous la tranchée en direction du Puy les nuits de semaine (sauf jours

fériés et veille de jours fériés).

fériés et veille de jours fériés). En outre, la RN 88 sera fermée dans les deux sens, de 21 h à 6 h, les nuits : du lundi 06 au mardi 07 juillet ; du lundi 20 au mardi 21 juillet, du jeudi 06 au vendredi 07 août et du mardi 01 au mercredi 02 septembre. Les itinéraires de déviation seront mis en place.

Les travaux prévus d’octobre jusqu’à la fin d’année feront l’objet d’un nouveau communiqué de presse qui précisera les conditions de circulation associées (fermetures de nuit d’un 3 / 12 sens de circulation).

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.