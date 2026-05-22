Rhône : Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage du 27 juillet au 16 août 2026

Des travaux de réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage vont avoir lieu sur l’autoroute A42 du 27 juillet au 16 août 2026 .

Concernant les travaux sur l’autoroute A42, les impacts sur la circulation seront les suivants :

l’A42 sera coupée dans le sens Genève → Lyon à partir de la sortie 1a « Vaulx en Velin village/centre » (du PR1+500 au PR0-350) les nuits du 27 au 28 juillet et du 13 au 14 août de 21h00 à 5h, ainsi que du vendredi 14 août 21h00 au dimanche 16 août 16h.

Neutralisation de la voie la plus à droite à partir des bretelles d’entrée sur l’A42 depuis Villeurbanne, jusqu’à la fin de l’A42. Cette neutralisation aura lieu du 28 juillet 05h00 au 13 août 21h00 et entraînera : La fermeture des bretelles d’insertion sur l’A42 depuis l’avenue du 8 mai et la rue Eugène Pottier (bretelles 3 et 5) ; La fermeture de la bretelle de sortie de l’A42 sur le périphérique Laurent Bonnevay sens Sud → Nord (bretelle 4).



En cas de problème technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant définis, ils pourront être reportés.

Lors des coupures des différents axes, les usagers sont invités à utiliser les déviations décrites ci-dessous :