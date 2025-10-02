Rhône : Mise en service de la régulation dynamique des vitesses sur l’A7 au sud de l’agglomération lyonnaise le 8/10/25

La DIR Centre-Est met en service une régulation dynamique des vitesses sur l’A7 au sud de Lyon

Dans le cadre de la démarche d’amélioration des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne et afin d’améliorer la fluidité du trafic sur l’autoroute A7 au sud de l’agglomération lyonnaise, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) met en service le mercredi 8 octobre à partir de 7h00 une régulation dynamique des vitesses.

Cette régulation s’applique sur les trois voies de l’A7 en sens Sud-Nord, entre l’échangeur de Ternay et jusqu’à l’échangeur avec le boulevard urbain sud (ex D 301) au niveau de Feyzin.

Cette modulation des vitesses permet, en cas de fort trafic, d’améliorer les conditions de circulation en retardant l’apparition des congestions et d’améliorer la sécurité des usagers. Elle a également pour objectif, lors de la survenue d’un incident, de protéger les véhicules en queue de bouchon en réduisant la vitesse des véhicules en approche. Cela participe aussi à l’amélioration de la qualité de l’air de la section terminale de l’autoroute A7.

Conformément au Code de la route, des panneaux de polices variables indiqueront dynamiquement et en temps réel, les vitesses réglementaires à respecter par les usagers de l’autoroute. Suivant les tronçons, la vitesse pourra varier, en fonction du trafic, entre 50 km/h et 110 km/h.

Cette mise en service intervient après la mise en service en mars 2024 de la voie réservée au covoiturage et aux véhicules propres. La régulation dynamique des vitesses va permettre d’accompagner les modifications, à la baisse puis à la hausse, des vitesses réglementaires, consécutives à l’activation et à la désactivation de cette voie réservée.

La vitesse réglementaire appliquée lorsque la voie réservée au covoiturage est activée, est fixée à 70 km/h sur toutes les voies. La régulation dynamique des vitesses permettra de plus d’abaisser cette vitesse jusqu’à 50 km/h en cas d’apparition de congestion forte sur l’autoroute et de saturation des voies, permettant ainsi d’améliorer la sécurité des usagers arrivant sur la congestion.

Seul le comportement responsable des usagers permettra d’obtenir les effets attendus de la régulation dynamique des vitesses, à savoir moins de congestion et moins de nuisances.