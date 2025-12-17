Rhône : mise en place de déviations suite à la fermeture de l’A7 pour la réparation des viaducs de Pierre-Bénite du 5 au 7 janvier 2026

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est poursuit la réalisation des travaux de réparation sur les viaducs de Pierre-Bénite, ouvrages permettant à l’A7 de franchir le Rhône entre les deux échangeurs A450 – A7 et A7 – périphérique sur les communes de Pierre-Bénite et de Saint-Fons. Les travaux se déroulent de janvier 2025 à juin 2026.

La phasage de travaux impose la neutralisation d’une voie de l’autoroute A7 dans le sens Lyon ⇒ Marseille du 6 janvier 2026 au 13 mai 2026.

Lors de cette phase, une voie supplémentaire pourra être neutralisée de nuit pour permettre des approvisionnements de chantier.

Les opérations de mise en œuvre et déplacement du balisage nécessiteront par ailleurs la coupure complète de l’autoroute A7 dans le sens Lyon ⇒ Marseille :

• Nuit du lundi 5 janvier 2026 au mardi 6 janvier 2026

• Nuit du mardi 6 janvier 2026 au mercredi 7 janvier 2026

• Nuit du lundi 2 mars 2026 au mardi 3 mars 2026

• Nuit du mardi 3 mars 2026 au mardi 4 mars 2026

En cas d’intempérie ou d’aléas à réaliser la prestation, les nuits du lendemain sont prévues en nuit de secours.

Pendant les travaux, les usagers seront incités à éviter la zone en empruntant les axes de transit : Rocade Est + A46, D383 + BPNL, D383+ A42 + A46. (http://www.coraly.com/)

De plus amples informations sur le chantier sont disponibles sur le site de la DIR Centre-Est : https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/important-travaux-de-reparation-pour-les-viaducs-a2328.html

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.