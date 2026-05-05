À partir du 4 mai 2026, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) engagera d’importants travaux de sécurisation et de fluidification au niveau de l’échangeur n°15 (Méons) de l’A72, dans le sens Clermont-Ferrand vers Saint-Étienne.

L’objectif principal est d’améliorer la sécurité des usagers lors de leur insertion sur l’autoroute. Les travaux permettront de modifier l’angle d’arrivée de la bretelle pour offrir une meilleure visibilité aux conducteurs. Ces aménagements permettront aux usagers de s’insérer plus facilement et en toute sécurité dans le flux de circulation de l’autoroute.

Impacts aux usagers :

La bretelle d’entrée n°15 de l’échangeur de Méons sera fermée à la circulation pendant toute la durée du chantier, de jour comme de nuit. Sur l’autoroute A72, la circulation est maintenue au droit des travaux sur deux voies de largeur réduite (3,20 m et 2,80 m) afin de permettre l’aménagement de la nouvelle voie d’insertion.

Conditions de circulation :

Les travaux nécessiteront des modifications des conditions de circulation pour permettre la réalisation du chantier :

Fermeture de la bretelle d’entrée n°15 : elle sera fermée à la circulation de manière continue, de jour comme de nuit, du 5 mai au 19 juin 2026.

Fermetures nocturnes de l’autoroute A72 : des coupures totales de l’autoroute entre les échangeurs n°14 et n°16 sont prévues de 21h à 6h aux dates suivantes :

Nuit du 4 au 5 mai ; Nuit du 11 au 12 juin ; Nuits du 17 au 18 juin et du 18 au 19 juin

Itinéraires de déviation :

Pour pallier ces fermetures, des itinéraires de déviation sont mis en place :

Fermeture de la bretelle d’entrée n°15 : Les usagers souhaitant rejoindre l’A72 en direction de Saint-Étienne devront suivre le jalonnement spécifique mis en place sur le réseau local pour rejoindre l’autoroute via l’échangeur n°14.

Fermetures nocturnes de l’autoroute A72 : Lors des coupures totales de nuit entre les échangeurs n°14 et n°16, une déviation obligatoire est mise en place par le réseau secondaire.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le dossier de presse :