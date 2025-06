Rhône/Loire : A47 - Travaux d’aménagement d’un refuge sur la BAU entre Givors Ouest et Givors Les Plaines du 3 juillet au 10 août 2025

À compter du jeudi 3 juillet et pour une durée de 1 mois, la direction interdépartementale des routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, à des travaux d’amélioration et de sécurisation de l’A47 dans le sens Saint-Étienne > Lyon entre les échangeurs n°10 « Givors - Ouest » et n° 9.1 « Givors - Les Plaines » au niveau de la commune de Givors.

Cette opération, prévue pour durer jusqu’au 10 août vise à créer un refuge en aménageant la bande d’arrêt d’urgence sur la section courante. Les travaux auront lieu dans le sens Saint-Étienne > Lyon, entre les échangeurs n°10 « Givors - Ouest » et n° 9.1 « Givors - Les Plaines ».

Des travaux complémentaires seront également effectués, dont le terrassement du refuge, la réalisation d’un réseau d’assainissement pour les eaux pluviales, ainsi que la mise en place de dispositifs de retenue de sécurité. L’objectif de ce chantier est de renforcer la sécurité des usagers en permettant un arrêt d’urgence en cas de panne, avant d’atteindre la zone du viaduc, souvent embouteillée.

Impacts aux usagers :

Les 2 voies de l’A47 seront conservées durant la totalité de l’opération. Cependant, des coupures nocturnes ponctuelles interviendront à certaines phases du chantier pour assurer la sécurité des agents intervenants sur le chantier.

La nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juillet 2025,

La nuit du lundi 28 au mardi 29 juillet 2025,

La nuit du mercredi 30 au jeudi 31 juillet 2025,

Et la nuit du lundi 4 au mardi 5 août 2025, entre 20h30 et 5h30 :

• Sur la section courante de l’A47, interruption de la circulation entre les échangeurs n° 10 « Givors - Ouest » et n° 9.1 « Givors - Les Plaines » dans le sens Saint-Etienne > Lyon. Un itinéraire de déviation sera mis en place.

Les usagers souhaitant emprunter l’A47 en direction de Lyon devront emprunter la bretelle de sortie au niveau de l’échangeur n° 10 « Givors - Ouest », suivre la rue de la Paix, emprunter la RD 2 puis la RD 386 afin de rejoindre l’autoroute A47 au niveau de l’échangeur n° 9.1 « Givors - Les Plaines ».

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.