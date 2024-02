Rhône / Loire - A47 : Circulation sur 2 voies réduites dans le sens Saint-Etienne > Lyon entre les échangeurs 10 et 9.3 et fermeture jusqu’à 3 nuits par mois à partir du 19 février

À partir du 19 février 2024 et pour une durée de 8 mois, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est procédera, dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, à l’élargissement à 3 mètres de la bande d’arrêt d’urgence de l’A47 dans le sens Saint-Étienne > Lyon entre les échangeurs n°10 (Givors-Ouest) et n°9.3 (Centre commercial).

La largeur de la chaussée va être augmentée pour élargir la bande d’arrêt d’urgence. L’objectif de cette opération est de renforcer la sécurité des usagers en panne et celle du personnel d’exploitation.

De jour : circulation sur 2 voies réduites dans le sens Saint-Étienne > Lyon

Les 2 voies de l’A47 seront conservées durant la totalité de l’opération. Les travaux réalisés nécessiteront un aménagement de la circulation. Les deux voies seront réduites dans le sens Saint-Étienne > Lyon, entre les échangeurs n°10 (Givors-Ouest) et n°9.3 (Centre commercial) et les vitesses adaptées.

De nuit : fermeture à la circulation dans le sens Saint-Étienne > Lyon jusqu’à 3 nuits par mois de 21h à 5h30

Jusqu’à 3 nuits par mois de 21 h à 5h30, la circulation sera interrompue entre les échangeurs n°10 (Givors-Ouest) et n°9.3 (Centre commercial) dans le sens Saint-Étienne > Lyon. Un itinéraire de déviation sera mis en place. Les usagers seront invités à sortir à l’échangeur n°10 (Givors-Ouest) pour emprunter le réseau routier métropolitain vers la rue de la Paix et reprendre l’autoroute à l’échangeur n°9.3 (Centre commercial).

Plus d’informations dans le dossier de presse

En cas d’aléas technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.