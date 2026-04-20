Rhône :Fermeture des axes M6/M7 et A7 les week-ends du mois de mai 2026

La Direction interdépartementale des routes Centre-Est termine ses travaux de réparation sur le viaduc A7 de Pierre Bénite, induisant des fermetures d’axe. En parallèle, la Métropole de Lyon va réaliser des travaux de maintenance dans le tunnel de Fourvière (M6/M7) et dans les trémies de Perrache. Les différents chantiers seront réalisés conjointement afin de limiter les coupures de ces axes routier majeurs.

En raison de ces travaux, les restrictions de circulation suivantes seront mises en oeuvre :

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Circulation interdite dans les 2 sens de circulation entre l’échangeur de Valvert (M6) et l’échangeur 1 de la M7

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Circulation interdite dans le sens Paris Marseille entre l’échangeur de Pierre-Bénite⇒ (A7/A450) et l’échangeur de Saint-Fons (A7/D383)

Les restrictions de circulation auront lieu les week-ends suivants :

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du jeudi 7 mai 2026 22h00 au lundi 11 mai 2026 6h00 au plus tard

Les équipes techniques et les entreprises prestataires mettent tout en oeuvre pour rouvrir le tunnel sous Fourvière et les trémies de Perrache en milieu d’après-midi le dimanche 10 mai

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du mercredi 13 mai 2026 22h00 au lundi 18 mai 2026 6h00 au plus tard

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du vendredi 22 mai 2026 22h00 au mardi 26 mai 2026 6h00 au plus tard

Les équipes techniques et les entreprises prestataires mettent tout en oeuvre pour rouvrir le tunnel sous Fourvière et les trémies de Perrache en milieu d’après-midi le lundi 25 mai

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du vendredi 29 mai 2026 22h00 au lundi 1er juin 2026 06h00 au plus tard.

Ces dates de fermeture ont été choisies de manière stratégique pour qu’elles impactent le moins possible les usagers. Elles coïncident avec une baisse de trafic constatée lors des week-end prolongés et de jours fériés (-35% le samedi, jusqu’à -50% en jour férié et le dimanche).

L’intervention dans le tunnel de Fourvière et dans les trémies de Perrache se déroulera en continu et impliquera la fermeture continue de la M6 dans les deux sens de circulation entre l’échangeur porte de Valvert et l’échangeur Lyon-Centre.

Les opérations de maintenance dans le tunnel de Fourvière :

- Une réfection de 150 mètres de linéaires du tunnel dans le sens Paris-Marseille, avec une intervention longue pour assurer le séchage des bétons mis en oeuvre.

- Une réparation des murs du tunnel dans le sens Paris-Marseille Contacts Presse :

Dirce – com.dirce@developpement-durable.gouv.fr

04 69 16 62 31

Louis-Marie LE NOC – lmlenoc@grandlyon.com

09 19 94 77 71

Direction interdépartementale des routes Centre-Est

- Le remplacement de l’ensemble des éclairages dans les deux sens de la circulation

Les travaux seront assurés en continu de nuit comme de jour pour réaliser toutes ces interventions dans un court délai.

Concernant les trémies de Perrache, les fermetures permettront d’installer 2 bornes à incendie avec reprise complète de l’alimentation en eau, dans le cadre de l’amélioration de la défense incendie en lien avec le SDMIS.

Les travaux de démolition des quais et enrobés du pôle bus vont entraîner des vibrations importantes dans le CELP et au niveau des trémies, qui seront donc toutes fermées par précaution.

Enfin, l’interruption de la circulation permettra l’abattage d’un arbre au niveau du quai Perrache, sur la M7. Ce platane, situé entre le quai et la M7, présente un danger pour les usagers.

Les interventions sur les viaducs de Pierre-Bénite (A7) constituent les dernières phases importantes des travaux de réhabilitation des viaducs qui sont en cours depuis janvier 2025. Elles se dérouleront en continu sur les week-ends indiqués et impliqueront la fermeture de l’A7 dans le sens Paris Marseille entre les 2 échangeurs A450⇒ – A7 et A7 – périphérique. Néanmoins, en cas de conditions météorologiques défavorables, le chantier sur les ouvrages de Pierre-Bénite pourra être reporté à l’un des deux week-ends suivants :

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du vendredi 5 juin 2026 20h00 au lundi 8 juin 2026 06h00

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du vendredi 12 juin 2026 à 20h00 au lundi 15 juin à 06h00.

Pendant les travaux et la fermeture, les usagers seront incités à éviter la zone en empruntant les axes de transit situés à l’est de Lyon : A46 + N346 (Rocade Est), BPNL (Périphérique Nord) + D383 (périphérique L. Bonnevay), A46 + A42 + D383

Pour les usagers souhaitant emprunter le pont de Pierre-Bénite en direction de Marseille, La déviation suivante sera mise en place : via l’A450 (direction Brignais), la RD342 (direction Rive-de-Gier), puis A47 (direction de Givors) pour rejoindre l’A7.

Il est rappelé aux usagers que la traversée du Rhône par le pont de Vernaison (D36) est interdite aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes.

Il est également rappelé aux usagers que la traversée de Givors par la RD386 est interdite aux véhicules dont le poids est supérieur à 19 tonnes.

Pour plus d’informations : https://mobilites.grandlyon.com/univers/voiture – https://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/

Nous vous invitons à la plus grande prudence et vous remercions de votre compréhension.