Rhône : Avancement des travaux sur la RN7 Col du Pin Bouchain

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avancement des travaux sur la RN7

Col du Pin Bouchain

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est réalise depuis le mois d’août 2019 des travaux de renouvellement des chaussées sur la RN7, au niveau des 4,5 derniers kilomètres menant au Col du Pin Bouchain (côté Rhône).

Des aléas techniques et météorologiques ne permettent plus de poursuivre ces travaux selon le planning prévu.

En conséquence, les travaux sont interrompus à compter du 22 novembre 2019 et ne reprendront que fin mai 2020 du fait des conditions météorologiques spécifiques (froid et neige) au niveau du col du Pin Bouchain.

Durant cette période d’interruption du chantier, la circulation sera ouverte dans les deux sens. Elle se fera toutefois sur une couche intermédiaire de chaussée dont l’adhérence est plus faible que celle de la couche finale. De ce fait, et durant toute la période d’interruption du chantier la vitesse sera abaissée à 70 km/h, voire 50 ou 30 km/h ponctuellement, et les créneaux de dépassement supprimés.

Les dates des phases de travaux du printemps 2020 seront communiquées au cours du mois de mars 2020.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones sous restriction de circulations, en particulier durant toute la période hivernale.