Rhône : A7 – circulation modifiée du 29 août au 9 décembre 2022 entre Saint-Fons et Ternay

Du 29 août au 9 décembre 2022, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) procédera à la réalisation de travaux de minéralisation du terre-plein central de l’autoroute A7 entre Feyzin et Saint-Fons. Ces travaux font suite à ceux réalisés de mars à juin 2022 qui ont permis le renforcement des piles de trois ouvrages et la réhabilitation du terre-plein central de la station TotalEnergies à l’échangeur de Solaize.

Les travaux, inscrits dans le programme d’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, s’inscrivent dans une opération, dont le coût s’élève à 6 M€. Ils consistent à :

Remplacer les glissières métalliques du terre-plein central de l’autoroute par des glissières en béton sur une distance de 2,5 km entre le viaduc de Pierre-Bénite et la station TotalEnergies.

Minéraliser l’espace entre les glissières du terre-plein central pour supprimer la végétation invasive au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne à l’usager.

Retrouvez les différentes phases de travaux dans le dossier de presse « Amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon – Minéralisation du terre-plein central de l’A7 entre Saint-Fons et Ternay : Deuxième phase de travaux ».

Les travaux seront réalisés intégralement de nuit (21 h – 4 h), du lundi soir au vendredi matin, hors jours fériés. En journée, la zone de chantier sera protégée par des glissières préfabriquées en béton. À partir du 29 août, la vitesse sera abaissée à 70 km/h au nord de l’échangeur n°7 (Solaize) et le marquage au sol sera modifié dans le sens Marseille → Lyon afin de réduire la largeur des voies et de la bande d’arrêt d’urgence.

Pendant la durée des travaux il est envisagé d’installer un radar de chantier afin d’améliorer la sécurité des travailleurs.