Rhône : A7 – circulation modifiée du 27 février au 28 avril 2023 entre Saint-Fons et Ternay

Dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, du 27 février au 28 avril 2023, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) procédera aux derniers travaux nécessaires à la réhabilitation du terre-plein central de l’autoroute A7 entre Saint-Fons et Ternay. Ces travaux font suite à ceux réalisés en 2022 entre les échangeurs de Feyzin et de Solaize.

Ils seront situés dans un premier temps dans la zone comprise entre les échangeurs de Saint-Fons et de Feyzin, et dans un second temps au sud de l’échangeur de Solaize.

L’opération menée depuis le début d’année 2022, dont le coût s’élève à 6 M€, consiste à :

Remplacer les glissières métalliques du terre-plein central de l’autoroute par des glissières en béton ;

Minéraliser l’espace entre les glissières du terre-plein central pour supprimer la végétation invasive au centre de la route, dont l’entretien entraîne une gêne à l’usager.

Les travaux seront réalisés intégralement de nuit (21 h – 4 h), du lundi soir au vendredi matin, hors jours fériés.

1. Travaux entre les échangeurs de Saint-Fons et de Feyzin (du 27 février au 24 mars)

En journée la zone de chantier sera protégée par des glissières préfabriquées en béton et la vitesse sera abaissée à 50 km/h au sud du pont de Pierre-Bénite jusqu’à Feyzin. De plus, pendant les nuits de chantier, dans le sens Lyon-Marseille, l’accès à l’A7 depuis le pont sera fermé et les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation ci-dessous.

Fermeture de l’autoroute dans le sens Lyon → Marseille entre le pont de Pierre-Bénite et l’échangeur n°6 (Feyzin)

2. Travaux au sud de l’échangeur de Solaize (du 27 mars au 28 avril)

L’impact du chantier en journée sera limité à une réduction ponctuelle de la vitesse à 90 km/h dans le sens Lyon → Marseille du 3 au 5 avril. Néanmoins, durant toute la durée des travaux et pendant les nuits de chantier, les voies rapides et médianes seront neutralisées à l’aide de flèches lumineuses de rabattement, la circulation ne se fera donc que sur les voies lentes.

La présentation générale des travaux ainsi que les intervenants et information aux usagers sont disponibles dans le dossier de presse réalisé lors du communiqué du 28 février 2022.

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.

Contact :

Téléphone : 04 69 16 62 31

Mél. : sir-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

Mél : com.dirce@developpement-durable.gouv.fr