Rhône - A7 – circulation modifiée du 18 mars au 7 juin 2024 entre Ternay et Saint-Fons

Dans le cadre de l’amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon

Du 18 mars au 7 juin 2024, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR Centre-Est) procédera à des travaux en accotement de l’autoroute A7 entre Ternay et Saint-Fons dans le sens Marseille → Lyon afin d’améliorer la sécurité des usagers.

Les travaux consistent à supprimer ou protéger les obstacles en abord de l’autoroute (panneaux, piles d’ouvrage, végétation…) et à créer divers aménagements de sécurité pour les usagers et le personnel intervenant sur le réseau (création de refuges, élargissement de la bande d’arrêt d’urgence…).

Ce chantier, dont le montant s’élève à 2,5 M€, fait partie d’un programme général de travaux dédié à la réhabilitation de l’autoroute A7 entre Ternay et Saint-Fons. Il fait suite aux travaux réalisés depuis 2020 sur le terre-plein central. Le programme est financé par l’État à hauteur de 14 M€.

Les travaux seront réalisés intégralement de nuit (20 h15 – 5 h), du lundi soir au vendredi matin, hors jours fériés. Des dispositifs de retenue temporaires en béton seront mis en place afin d’isoler le chantier de la circulation.

Afin de limiter la gêne aux usagers, le chantier est organisé selon trois secteurs successifs décrit ci-après aux périodes suivantes (hors week-ends et jours fériés) :

• Secteur n°5 – du lundi 18 mars au vendredi 5 avril ;

• Secteur n°6 – du lundi 8 avril au vendredi 24 mai ;

• Secteur n°7 – du lundi 18 mars au vendredi 29 mars.

Secteurs n°5 (du lundi 18 mars au vendredi 5 avril) et n°7 ( du lundi 18 mars au vendredi 29 mars)

◦ Durant les nuits de chantier (4 nuits par semaine du lundi au vendredi, hors jours fériés) :

L’autoroute sera complètement fermée entre le nœud de Ternay (A7-A47-A46S) et l’échangeur A7-périphérique (Sortie Périphérique-D383) entre 21h et 5h durant les nuits du 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 mars.

Puis du mardi 2 avril au vendredi 5 avril, uniquement sur le secteur n°5, neutralisation des deux voies de droite entre 20h15 et 5h et fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute A7 du diffuseur n°7 (Solaize).

Par ailleurs, l’aire de Sérézin-du-Rhône sera fermée entre 16h et 6h pendant l’intégralité des nuits de chantier de ces deux secteurs.

◦ Hors nuit de chantier (de jour comme de nuit les week-ends et jours fériés) :

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et limitation de la vitesse en section courante. La largeur des voies de circulation sera réduite sur environ 1 km.

Secteur n°6 du lundi 8 avril au vendredi 24 mai

◦ Durant les nuits de chantier (4 nuits par semaine du lundi au vendredi, hors jours fériés) :

Neutralisation des deux voies de droite entre 20h15 et 5h et fermeture de la bretelle d’entrée sur l’autoroute du diffuseur n°7 (Solaize) et fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°6 (Feyzin).

◦ Hors nuit de chantier (de jour comme de nuit les week-ends et jours fériés) :

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et limitation de la vitesse en section courante. Aucune modification des voies de circulation.

En cas d’aléa technique ou météorologique, les travaux pourront être reportés.

La présentation générale des travaux ainsi que les intervenants et information aux usagers sont disponibles dans le dossier de presse publié sur le site de la DIR Centre-Est

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier, à consulter le site www.dir-centre-est.fr, et les remercie pour leur compréhension.