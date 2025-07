Rhône - A47 - Limitation de tonnage sur l’A47 au niveau du pont de Givors

Suite à une visite de contrôle en juin 2025, un incident a été détecté dans le pont de Givors soutenant l’A47. Des investigations seront réalisées à partir du mois d’août 2025 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE).

Conformément à l’arrêté 69-2025-06-27-00006, cet incident va nécessiter la limitation partielle de l’A47 au niveau du pont de Givors dans le sens Saint-Étienne – Lyon pour une durée illimitée : les transports exceptionnels de catégorie 3 de plus de 72 tonnes (grues automotrices comprises) sont interdits sur la section située entre la sortie 9.1 (Givors les Plaines / Grigny) et la sortie pour Chasse-sur-Rhône (en amont de l’échangeur avec A7 et A46 au niveau de Ternay).

Les usagers concernés devront emprunter les déviations proposées par les services instructeurs de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Service Patrimoine et Entretien

Tél : 04 69 16 63 35

Mél. : coa.spe.dirce@developpement-durable.gouv.fr