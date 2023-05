Rhône - A42 : réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage avec coupures de circulation et mise en place de déviations du 22 mai au 15 août – Communes de Vaulx-en-Velin, Neyron, Villeurbanne, Rillieux-la-Pape et Beynost

Des travaux de réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage ont lieu sur l’autoroute A42, la bretelle de sortie du périphérique Laurent Bonnevay et la rue du canal du 20 avril au 18 août 2023 par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE). Ces travaux vont nécessiter la fermeture de l’A42 dans les deux sens du pont Croix Luizet à la commune de Neyron et de la bretelle de sortie du périphérique Laurent Bonnevay.

Impacts sur la circulation

Concernant les travaux sur l’autoroute A42, les impacts sur la circulation seront les suivants :

• l’A42 sera coupée dans les deux sens du Pont de Croix Luizet à la commune de Neyron les nuits du 22, 23 et 24 mai, ainsi que la nuit du 29/06 de 21h30 à 5h ;

◦ Pour les usagers circulant sur la RD 383 en Sud/Nord, la bretelle n°2 d’accès à l’A42 direction Genève / Paris sera fermée à la circulation ;

◦ Pour les usagers circulant sur la RD 383 en Nord/Sud, la bretelle n°3 d’accès à l’A42 direction Genève / Paris sera fermée à la circulation ;

◦ À partir de la commune de Villeurbanne, la bretelle n° 2 « Orcha » d’accès à l’A42 direction Genève sera fermée à la circulation ;

◦ Pour les usagers circulant sur l’A42 sens Genève/ Lyon, l’A42 sera fermée après la sortie 4 ;

◦ Pour les usagers circulant sur la RN 346 en Nord/Sud, la voie rapide est coupée dans la descente de Sermenaz dans le sens Paris-Marseille afin de permettre la fermeture de la bretelle de sortie A42 Lyon ;

◦ Pour les usagers circulant sur la RN 346 en Sud/Nord en direction de Paris, la bretelle N°2 d’accès à Lyon par l’A42 sera fermée à la circulation ;

◦ Pour les usagers circulant sur l’Avenue du 8 mai 1945 en direction du centre-ville, commune de Vaulx en Velin, la bretelle d’accès à l’A42 (bretelle n°3) en direction de Lyon sera fermée à la circulation ;

◦ Pour les usagers circulant sur l’Avenue du 8 mai 1945 en direction de la rue Eugène Pottier, la bretelle d’accès à l’A42 (bretelle n°5) en direction de Lyon sera fermée à la circulation.

• La bretelle de sortie du périphérique Laurent Bonnevay sera coupée les nuits du 22, 23 et 24 mai, ainsi que la nuit du 29 juin et le 3, 4, 7, 8 et 9 août de 8h30 à 16h ;

• Des perturbations sur la rue du canal auront également lieu, du 27 juillet au 15 août. Les modalités de ces perturbations ne sont pas encore fixées.

En cas de problème technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais ci-avant définis, ils pourront être reportés le jour suivant la date initialement prévue.

Déviations mises en place

Coupure de l’A42 sens Lyon - Genève :

Usagers circulant sur la RD383 en Sud/Nord : RD 383 direction Paris, Sortie 6a « Porte de la Doua » → Reprise RD383 en Nord/Sud direction Marseille/Grenoble → A43 direction Grenoble, RN 346 sens Sud/Nord en direction de Paris

Usagers circulant sur la RD 383 en Nord/Sud : RD383 direction Marseille → A43 direction Grenoble, RN346 sens Sud/Nord direction Paris

À partir de la commune de Villeurbanne : Avenue d’Orcha, Avenue Monmousseau et Avenue Gabriel Péri → RD 383 direction Marseille → A43 direction Grenoble, RN 346 sens Sud/Nord en direction de Paris

‍Coupure de l’A42 sens Lyon - Genève

Usagers circulant sur l’A42 sens Genève/ Lyon : A46 Nord direction Paris avec sortie N°4 Rillieux la Pape → Prendre direction Marseille par RN 346 en Nord/Sud → A43 direction Lyon et RD 383

Usagers circulant sur la RN 346 en Nord/Sud : RN 346 en Nord/Sud direction Marseille → A43 direction Lyon et RD 383

Usagers circulant sur la RN 346 en Sud/Nord : A46 Nord direction Paris avec sortie N°4 Rillieux la Pape → Prendre direction Marseille par RN 346 en Nord/Sud → A43 direction Lyon et RD 383

Usagers circulant sur l’Avenue du 8 mai 1945 en direction du centre-ville : Avenue Orcha, Avenue Monmousseau, avenue Gabriel Péri → RD 383 direction Marseille → A43 direction Grenoble puis RN 346 direction Paris

Usagers circulant sur l’Avenue du 8 mai 1945 en direction de la rue Eugène Pottier : Rue Eugène Pottier puis Pont de Croix Luizet

Bretelle de sortie du périphérique :

Boulevard Laurent Bonnevay direction Paris → Prendre sortie 6a porte de la Doua → Prendre allée des frères Benoît → Prendre rue de la Feyssine → Prendre direction Paris / Périphérique

Rue du canal‍ :

Sens Sud/Nord : Prendre rue des Prés → Prendre rue de Verdun → Prendre rue Eugène Pottier

Sens Nord/Sud : Prendre rue Eugène Pottier → Prendre rue de Verdun → Prendre rue des Prés

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est invite les usagers à la plus grande prudence sur les zones de chantier et les remercie pour leur compréhension.